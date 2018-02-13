Volkswagen Touareg

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 15 тыс. км

Цена: 1600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Имеется два комплекта резины, в хорошем состоянии, оба комплекта на дисках. Хорошей комплектации. Пневматическая подвеска. Перед обклеен бронированной пленкой. Салон чистый, не прокуренный.Все ТО у официального дилера. Как основное средство передвижения не использовалось, так как это была вторая машина в семье, в это время машина находилась в гараже. По факту владельцев было 4, 5 владельцу машина перешла по наследству, в этой связи и продаётся! Торг возможен. Обмен не интересует!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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