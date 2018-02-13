Volkswagen Touareg
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 15 тыс. км
Цена: 1600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Имеется два комплекта резины, в хорошем состоянии, оба комплекта на дисках. Хорошей комплектации. Пневматическая подвеска. Перед обклеен бронированной пленкой. Салон чистый, не прокуренный.Все ТО у официального дилера. Как основное средство передвижения не использовалось, так как это была вторая машина в семье, в это время машина находилась в гараже. По факту владельцев было 4, 5 владельцу машина перешла по наследству, в этой связи и продаётся! Торг возможен. Обмен не интересует!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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