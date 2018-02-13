Volkswagen Touareg Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 46 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 15 тыс. км Цена: 1600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Имеется два комплекта резины, в хорошем состоянии, оба комплекта на дисках. Хорошей комплектации. Пневматическая подвеска. Перед обклеен бронированной пленкой. Салон чистый, не прокуренный.Все ТО у официального дилера. Как основное средство передвижения не использовалось, так как это была вторая машина в семье, в это время машина находилась в гараже. По факту владельцев было 4, 5 владельцу машина перешла по наследству, в этой связи и продаётся! Торг возможен. Обмен не интересует!