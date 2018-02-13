Volkswagen Touareg

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 173 тыс. км

Цена: 888 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в отличном состоянии. Предмаксимальная комплектация, без пневмы! DVD, навигация, чейнджер на 6 дисков громкая связь и т. д. Литые диски r22, состояние резины и дисков почти новые, двигатель коробка, ходовая без нареканий, салон не затерт, родной пробег! Съемный фаркоп, номера в подарок, состояние сел и поехал!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg

Подержанная, пробег 260 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

650 тыс. руб.

Volkswagen Touareg

Подержанная, пробег 89,7 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

2380 тыс. руб.

Volkswagen Touareg

Подержанная, пробег 166 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

935 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Touareg

Mitsubishi Pajero

Подержанная, пробег 100,222 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1030 тыс. руб.

Volkswagen Tiguan

Подержанная, пробег 55,735 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

950 тыс. руб.

Mercedes-Benz GL

Подержанная, пробег 189,335 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

993,2 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале