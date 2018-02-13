Volkswagen Touareg
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 173 тыс. км
Цена: 888 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в отличном состоянии. Предмаксимальная комплектация, без пневмы! DVD, навигация, чейнджер на 6 дисков громкая связь и т. д. Литые диски r22, состояние резины и дисков почти новые, двигатель коробка, ходовая без нареканий, салон не затерт, родной пробег! Съемный фаркоп, номера в подарок, состояние сел и поехал!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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