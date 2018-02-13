Volkswagen Touareg Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 26 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 173 тыс. км Цена: 888 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в отличном состоянии. Предмаксимальная комплектация, без пневмы! DVD, навигация, чейнджер на 6 дисков громкая связь и т. д. Литые диски r22, состояние резины и дисков почти новые, двигатель коробка, ходовая без нареканий, салон не затерт, родной пробег! Съемный фаркоп, номера в подарок, состояние сел и поехал!