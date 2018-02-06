Volkswagen Touareg Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 38 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 252 тыс. км Цена: 642 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в прекрасном тех состоянии. Все ТО по регламену, сервисная книжка.

Полная комплектация: климат, подогрев передних сидений с электро регулировкой и памятью водительского сидения, пневмо подвеска, вебасто, солнечная батарея в люке , колёса r20, защита картера, пороги, на бампере рейлинг, противоугонная система в АКПП, парктроники по кругу. 2 комплекта ключей. Двигатель обслужен полностью, пробег реальный, в ДТП не участвовала, без крашенных деталей. Заменено лобовое стекло с гарантией на 1 год. Любые проверки. Торг у капота!