Volkswagen Touareg
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 252 тыс. км
Цена: 642 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в прекрасном тех состоянии. Все ТО по регламену, сервисная книжка.
Полная комплектация: климат, подогрев передних сидений с электро регулировкой и памятью водительского сидения, пневмо подвеска, вебасто, солнечная батарея в люке , колёса r20, защита картера, пороги, на бампере рейлинг, противоугонная система в АКПП, парктроники по кругу. 2 комплекта ключей. Двигатель обслужен полностью, пробег реальный, в ДТП не участвовала, без крашенных деталей. Заменено лобовое стекло с гарантией на 1 год. Любые проверки. Торг у капота!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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