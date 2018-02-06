Volkswagen Touareg

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 252 тыс. км

Цена: 642 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в прекрасном тех состоянии. Все ТО по регламену, сервисная книжка.
Полная комплектация: климат, подогрев передних сидений с электро регулировкой и памятью водительского сидения, пневмо подвеска, вебасто, солнечная батарея в люке , колёса r20, защита картера, пороги, на бампере рейлинг, противоугонная система в АКПП, парктроники по кругу. 2 комплекта ключей. Двигатель обслужен полностью, пробег реальный, в ДТП не участвовала, без крашенных деталей. Заменено лобовое стекло с гарантией на 1 год. Любые проверки. Торг у капота!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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