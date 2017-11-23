Volkswagen Touareg Дата публикации: 21.12.17 Просмотров объявления: 24

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 88 тыс. км Цена: 1650 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Коричневый Информация о владельце Город Ставрополь, Ставропольский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (8652) 56-87-55

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.

Максимальная комплектация с навигацией, камерой, системой контроля мертвых зон и пр. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.