Volkswagen Touareg

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 88 тыс. км

Цена: 1650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

ГородСтаврополь, Ставропольский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (8652) 56-87-55

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Максимальная комплектация с навигацией, камерой, системой контроля мертвых зон и пр. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg

Подержанная, пробег 82 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1570 тыс. руб.

Volkswagen Touareg

Подержанная, пробег 130 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1750 тыс. руб.

Volkswagen Touareg

Подержанная, пробег 177,274 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

780 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Touareg

Toyota Highlander

Подержанная, пробег 160,034 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

1295 тыс. руб.

Toyota Land Cruiser Prado

Подержанная, пробег 210,293 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

1700 тыс. руб.

Toyota Land Cruiser Prado

Подержанная, пробег 217,343 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

1700 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале