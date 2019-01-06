Volkswagen Tiguan Дата публикации: 15.02.19 Просмотров объявления: 15

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2018 Пробег: 4 тыс. км Цена: 1890 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Лазурно-синий Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Альберт Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Volkswagen Tiguan 2, Новое покол, компл. City, Синий Reef, 1.4л TSI 150 л.с., 4Motion, 6-АКПП DSG

Volkswagen Tiguan (Новое/последнее поколение), компл. City. Цвет: Синий Reef.

Двиг. 1.4 л, Бензин TSI 150 л.с. 4WD Полный привод (4Motion). 6-ступ. АКПП DSG (Робот)

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Компактный кроссовер Volkswagen Tiguan, в комплектации City.

Редкий и эффектный цвет кузова: ярко синий металлик (синий Reef).

Данная комплектация приобреталась с доп. пакетом опций - Innovation.

Двигатель: 1.4 TSI 150 л.с.(1400 см3). Полный привод (4WD, 4Motion).

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Автомобилю всего 10 мес. В идеальном состоянии и практически не использовался. Пробег ТС всего 4000 км и фактически только прошла обкатку.

Если выгонять из автосалона, то компл. City, со всеми опциями и доп. оборуд., будет уверенно за 2 млн.

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Также к комплектации City приобреталось дополнительное оборудование:

• Защита основных фар и противотуманных фар бронированной плёнкой Hexis BF (дорогостоящая и надёжная немецкая плёнка). Это невидимая глазу обклейка всей головной оптики для защиты от царапин, сколов и потемнения или выгорания фар

• Защита радиатора (защитная сетка в передний бампер Tiguan MQB)

• Защита картера двигателя из алюминия (защита ДВС и КПП Tiguan MQB)

• Ковры резиновые оригинальные Tiguan, комплект 4 шт. (по факту, в наличии 2 к-та: резиновые и тканевые)

• Ковёр полипропиленовый в багажный отсек с низким бортиком под высокий пол

• Брызговики передние и задние, комплект 4 шт.

• Набор автомобилиста VW Premium

В подарок с машиной:

• Действующий страховой полис КАСКО

• Навигатор

• Антирадар

• и прочие плюшки

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Куплен в РФ в официальном дилерском центре Volkswagen.

Дата покупки ТС в автосалоне по договору купли-продажи - 28 марта 2018 года.

Ни одно ТО (техн. обслуж.) не проводилось, т.к. автомобилю менее года и общий пробег всего 4000 км.

Куплена не в кредит.

Своевременное обслуживание.

Сервисная книжка.

Оригинальный ПТС.

Кузов в родной краске.

Не участвовала в ДТП.

Непрокуренный салон.

Полный комплект ключей и документов.

Обмен не интересует.

Возможен торг при осмотре.

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Обзор комплектации Фольксваген Тигуан Сити (Volkswagen Tiguan City):

ПАКЕТ "ЗИМНИЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом (с подрулевыми лепестками для АКПП)

Подогрев передних сидений

Пакет для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности)

Индикатор низкого уровня жидкости омывателя

Подогрев форсунок омывателя

Омыватель фар

Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом

Подогрев боковых задних сидений

Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом

ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Передние противотуманные фары с поворотной подсветкой

Задний противотуманный фонарь

Светодиодная подсветка номерного знака

Защита моторного отсека

Задние стекла с тонировкой (65% светопоглощение)

Светодиодные задние фонари 3D-дизайн

Рейлинги на крыше серебристого цвета

Стандартный бампер

Легкосплавные колесные диски "Woodstock" 7J x 17", шины 215/65 R17 99 V

Хромированная отделка элементов экстерьера

ИНТЕРЬЕР

Обивка сидений: Черный Titanium / Серый - Черный Titanium

Панель приборов: Черный Titanium

Ковровое покрытие: Черный

Отделка потолка: Серый / Серый Pearl

Кожаная рукоятка рычага переключения передач

Подсветка багажного отделения

Розетка 12v в центральной консоли для передних, задних пассажиров и в багажном отделении

Передние сиденья с регулировкой по высоте

Тканевая отделка "Cushon"

Многофункциональный цветной дисплей на приборной панели Premium

Декоративные вставки "Polar Night"

Клавиши механической разблокировки спинок задних сидений в багажном отсеке

Подголовники передних сидений с регулировкой по высоте и в продольном направлении

Три подголовника сзади

Две лампы для чтения спереди и две сзади

Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках

Передний подлокотник с двумя подстаканниками

Двухуровневый пол багажного отделения

Поясничный подпор для передних сидений

Полностью складная спинка переднего пассажирского кресла

Ящики для хранения под передними креслами

Фонарик в багажном отделении

Розетка на 220В в багажном отделении

Складные столики в спинках передних кресел

Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением

Карманы в спинках передних сидений

Подсветка в пространстве для ног

Отсек для очков

Алюминиевые накладки на педали

Тканевые салонные коврики спереди и сзади

Накладки на пороги с подсветкой

Хромированная отделка элементов интерьера

БЕЗОПАСНОСТЬ

Система контроля дистанции Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking

Система распознавания усталости водителя

Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

Активный капот с системой защиты пешеходов

Передние подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки

Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки

Электронный иммобилайзер

Электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL) и стабилизация прицепа

Крепления Isofix для установки 2 детских кресел сзади

Индикатор непристегнутых ремней безопасности для всех сидений

Трехточечный ремень на центральном заднем сиденье

Центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными ключами

Система бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy с замками Safelock

Противоугонная система Plus с датчиком присутствия в салоне

Система мониторинга слепых зон Side Assist, включая систему предупреждения о столкновении при движении задним ходом

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Трехзонная система климат-контроля Air Care Climatronic с фильтром пыльцы

Беспроводной интерфейс для мобильного телефона Bluetooth

8 динамиков

Набор инструментов и домкрат

Двухтоновый звуковой сигнал

Разнесенная антенна AM/FM

Электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold

Датчик дождя

Автокорректор фар

Автоматическое управление ближним светом фар, режим дневного света фар, функция Coming Home / Leaving Home

Два порта USB в центральной консоли, один USB-порт для задних пассажиров

Ассистент движения на спуске (для полного привода 4Motion)

Выбор режимов вождения (Спорт / Эко / Обычный)

Уменьшенное запасное колесо 18"

Адаптивный круиз-контроль ACC Stop&Go с ассистентом дистанции в пробке

Электромеханический усилитель рулевого управления, с переменной эффективностью в зависимости от скорости

Аудиосистема "Composition Media" с цветным дисплеем 8"

Интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink)

Камера заднего вида с омывателем

Ассистент парковки с передними, задними и боковыми датчиками, Brake Assist

Система контроля давления в шинах прямого измерения

Электропривод двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Пакет "Innovation":

• Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа с поворотной подсветкой и отдельными дневными ходовыми огнями

• Цифровая приборная панель водителя Active Info Display 12" (цифровая приборка на 12 дюймов)

• Система автоматического переключения дальнего света фар Light Assist

• Автокорректор фар с динамическим поворотным светом

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Звоните. Всех благ и стабильности!

