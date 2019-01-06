Volkswagen Tiguan

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1984 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Иван

Телефон:

Описание

Ограниченная максимальная комплектация “Sochi Edition”.
Машина в отличном состоянии!
За машину не стыдно, состояние приближённо к состоянию «как с салона»
Бронепленка на морде машины, под ручками, на зеркалах и порогах с первого дня!
Без ДТП!
Салон в идеале, с самого начала в чехлах (кожзам+Алькантара) которые так же в идеале.
В одних руках с дня приобретения!
Обслуживалась у дилера, сервисная книжка+чеки имеются.
Все время исключительно 100 бензин!
В комплекте:
- 18 литые диски с летней резиной
- 16 штампы с зимней резиной
- Адаптивная оптика
- Система «Свободные руки» открывает машину когда вы дотрагиваетесь до ручки двери
- Кнопка Start/Stop
- Камера заднего вида
- Боковые пороги (большая редкость)
- Хромированные зеркала
- Навигация
- Складываемые зеркала с подогревом
- Подогрев передних сидений
- Электронный ручник
- Система “AutoHold” ставит автоматически на ручник когда стоишь на светофоре
- Система “Line Assistent” сама контролирует разметку и подруливает при необходимости
- И еще много разных функций.
Готовы на любые проверки!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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