Volkswagen Tiguan
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1984 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Иван
Описание
Ограниченная максимальная комплектация “Sochi Edition”.
Машина в отличном состоянии!
За машину не стыдно, состояние приближённо к состоянию «как с салона»
Бронепленка на морде машины, под ручками, на зеркалах и порогах с первого дня!
Без ДТП!
Салон в идеале, с самого начала в чехлах (кожзам+Алькантара) которые так же в идеале.
В одних руках с дня приобретения!
Обслуживалась у дилера, сервисная книжка+чеки имеются.
Все время исключительно 100 бензин!
В комплекте:
- 18 литые диски с летней резиной
- 16 штампы с зимней резиной
- Адаптивная оптика
- Система «Свободные руки» открывает машину когда вы дотрагиваетесь до ручки двери
- Кнопка Start/Stop
- Камера заднего вида
- Боковые пороги (большая редкость)
- Хромированные зеркала
- Навигация
- Складываемые зеркала с подогревом
- Подогрев передних сидений
- Электронный ручник
- Система “AutoHold” ставит автоматически на ручник когда стоишь на светофоре
- Система “Line Assistent” сама контролирует разметку и подруливает при необходимости
- И еще много разных функций.
Готовы на любые проверки!
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