Volkswagen Tiguan Дата публикации: 16.01.19 Просмотров объявления: 24

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 130 тыс. км Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1984 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Иван Телефон:

Описание

Ограниченная максимальная комплектация “Sochi Edition”.

Машина в отличном состоянии!

За машину не стыдно, состояние приближённо к состоянию «как с салона»

Бронепленка на морде машины, под ручками, на зеркалах и порогах с первого дня!

Без ДТП!

Салон в идеале, с самого начала в чехлах (кожзам+Алькантара) которые так же в идеале.

В одних руках с дня приобретения!

Обслуживалась у дилера, сервисная книжка+чеки имеются.

Все время исключительно 100 бензин!

В комплекте:

- 18 литые диски с летней резиной

- 16 штампы с зимней резиной

- Адаптивная оптика

- Система «Свободные руки» открывает машину когда вы дотрагиваетесь до ручки двери

- Кнопка Start/Stop

- Камера заднего вида

- Боковые пороги (большая редкость)

- Хромированные зеркала

- Навигация

- Складываемые зеркала с подогревом

- Подогрев передних сидений

- Электронный ручник

- Система “AutoHold” ставит автоматически на ручник когда стоишь на светофоре

- Система “Line Assistent” сама контролирует разметку и подруливает при необходимости

- И еще много разных функций.

Готовы на любые проверки!