Volkswagen Tiguan Дата публикации: 10.12.18 Просмотров объявления: 17

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 149 тыс. км Цена: 830 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Серебряный Информация о владельце Город Ставрополь, Ставропольский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (8652) 53-33-81

Описание

Volkswagen Tiguan 2011г. Оригинальный пробег. автомобиль прошел диагностику, имеется заключение. ПТС оригинал. Два собственника. Автомобиль имеет богатую комплектацию. Мультифунклиональный руль. Камера заднего видаю Полный привод. Круиз контроль. Навигационная система. Автомобиль на хороших зимних шинах. Состояние автомобиля отличное.

Автохолдинг КЛЮЧАВТО создан в 2001 году. Сейчас компания входит в список крупнейших автодилеров России: 26 автомобильных брендов в 63 дилерских центрах в 9 городах.

КЛЮЧАВТО-Select - одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

КЛЮЧАВТО-Select

• Гарантируем, что данный автомобиль прошел комплексную диагностику по 250 пунктам, не находится в розыске и не является предметом залога.

• Никогда не корректируем показания одометра, а заявляем фактический пробег автомобиля.

• Наши специалисты помогут вам подобрать лучшие условия по приобретению данного автомобиля, в том числе, с учетом обмена на имеющийся у Вас, с доплатой в обе стороны.

• Предлагаем КРЕДИТ на выгодных условиях.

• Возможны срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.

• Страховка ОСАГО и КАСКО на месте.

• Наличный и безналичный расчет.

КЛЮЧАВТО-Select не является посредником: принимая Ваш автомобиль в счет стоимости, мы заключаем договор купли-продажи с переходом права собственности.

Данный автомобиль эксплуатировался в теплом климате Ставропольского края, где исключено воздействие дорожных реагентов.

. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.