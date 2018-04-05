Volkswagen Tiguan

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 640 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Хорошая комплектация, очень экономичный мотор- blue motion, своевременно обслуживался, кузов в родной краске, не участвовал в ДТП, в салоне не курили, зимняя резина в комплекте, полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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