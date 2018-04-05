Volkswagen Tiguan Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 120 тыс. км Цена: 640 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Хорошая комплектация, очень экономичный мотор- blue motion, своевременно обслуживался, кузов в родной краске, не участвовал в ДТП, в салоне не курили, зимняя резина в комплекте, полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует.