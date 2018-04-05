Volkswagen Tiguan
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 640 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Телефон:
Описание
Хорошая комплектация, очень экономичный мотор- blue motion, своевременно обслуживался, кузов в родной краске, не участвовал в ДТП, в салоне не курили, зимняя резина в комплекте, полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует.
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