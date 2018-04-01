Volkswagen Tiguan Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 80 тыс. км Цена: 638 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1390 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Елена Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: с памятью Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Газобаллоное оборудование (ГБО) Датчик дождя Датчик света Ксенон Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

ПРОДАЕТ СОБСТВЕННИК!

БРАЛИ В САЛОНЕ, ВТОРАЯ ХОЗЯЙКА, ПЕРВАЯ ХОЗЯЙКА РОДСТВЕННИЦА!

Фольксваген Тигуан TSI-turbo, модель 2011 года.

Комплектация Trend&Fun+Sport&Style +доп.опции= МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ!

АККУРАТНАЯ БЕРЕЖНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ!

ОТЛИЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ!

РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ!

ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4WD

НАДЕЖНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ МАШИНА!

-10 подушек безопасности

- ABS (антиблокировочная система)

- ESP (электронный контроль устойчивост

TCS (антипробуксовочная система)

- DAS (помощь при спуске)

- HAS (помощь при подъеме)

-ASR

-MSR

УПРАВЛЕНИЕ И ДВИГАТЕЛЬ:

-1.4 с БИ-турбонадувом

- маленький расход

- Оригинальный пробег 78000

- Электромеханический усилитель руля;

- Защита двигателя и антигравийная защита;

- Спортивный кожаный МУЛЬТИ-РУЛЬ;

-Парктроник;

САЛОН ;

- идеальное состояние

- в машине никогда не курили

- чехлы, коврики как новые

- багажник 470л, бензобак 65л

КОМФОРТ И ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ:

- 2-Х ЗОННЫЙ КЛИМАТ;

- Регулировка рулевой колонки: 2 положения;

-Зеркала с электроуправлением и обогревом;

- Передние сидения с регулировкой и подогревом;

-Многофункциональный дисплей PLUS;

- Аудиосистема, 8 динамиков, разъем AUX-IN;

-Противотуманные фары;

-Ценральный подлокотник;

-Спортивные сидения спереди;

- Болты на колеса с "секреткой";

- Датчик света, датчик дождя

- Автосвет, галогенные фары

- Электрический стояночный тормоз

- Охлаждаемый перчаточный ящик

- Самозатемняющееся зеркало

- Рейлинги на крыше

Дополнительно установлено Зеркало с 2-канальной регистрацией записи NeoLine G-Tech X23+камера заднего вида. Зимняя резина «липучка» 4 колеса в отличном состоянии.

ЭКОНОМНАЯ МАШИНА ПО НАЛОГАМ И ПО СТАХОВКЕ.

ТОРГ УМЕСТЕН.

