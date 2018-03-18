Volkswagen Tiguan Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 116 тыс. км Цена: 790 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Алексеевич Телефон:

Описание

Иеальное состояние, Своевременно обслуживался. Есть сервисная книжка. Оригинальный ПТС. Прошёл все ТО. В салоне не курили. Возможен торг при осмотре. Богатая комплектация. Автомат коробка. Ездила девушка. Стоит новая помпа! Датчик давления, навигация, датчики парковки передние и задние, пакет свет.