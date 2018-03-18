Volkswagen Tiguan
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 116 тыс. км
Цена: 790 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей Алексеевич
Телефон:
Описание
Иеальное состояние, Своевременно обслуживался. Есть сервисная книжка. Оригинальный ПТС. Прошёл все ТО. В салоне не курили. Возможен торг при осмотре. Богатая комплектация. Автомат коробка. Ездила девушка. Стоит новая помпа! Датчик давления, навигация, датчики парковки передние и задние, пакет свет.
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