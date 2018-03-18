Volkswagen Tiguan

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 116 тыс. км

Цена: 790 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей Алексеевич

Телефон:

Описание

Иеальное состояние, Своевременно обслуживался. Есть сервисная книжка. Оригинальный ПТС. Прошёл все ТО. В салоне не курили. Возможен торг при осмотре. Богатая комплектация. Автомат коробка. Ездила девушка. Стоит новая помпа! Датчик давления, навигация, датчики парковки передние и задние, пакет свет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Подержанная, пробег 154,4 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1030 тыс. руб.

Volkswagen Tiguan

Подержанная, пробег 26 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

930 тыс. руб.

Volkswagen Tiguan

Подержанная, пробег 104 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

873 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Tiguan

BMW X5

Подержанная, пробег 217 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

780 тыс. руб.

Volkswagen Tiguan

Подержанная, пробег 26 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

930 тыс. руб.

Volkswagen Tiguan

Подержанная, пробег 104 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

873 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале