Volkswagen Tiguan

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 919 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Собственник. Отличное состояние. Без ДТП, и каких-либо крашенных деталей. Приобретена в конце 2011 года. Машина полностью обслужена. Есть сервисная книжка с отметками о прохождении ТО. Любые проверки за ваш счёт. Зимняя и летняя резина R17 в наличии. Обоснованный торг после осмотра. Салонам и перекупщикам просьба не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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