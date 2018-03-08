Volkswagen Tiguan
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 919 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Собственник. Отличное состояние. Без ДТП, и каких-либо крашенных деталей. Приобретена в конце 2011 года. Машина полностью обслужена. Есть сервисная книжка с отметками о прохождении ТО. Любые проверки за ваш счёт. Зимняя и летняя резина R17 в наличии. Обоснованный торг после осмотра. Салонам и перекупщикам просьба не беспокоить.
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