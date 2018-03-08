Volkswagen Tiguan Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 130 тыс. км Цена: 919 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Собственник. Отличное состояние. Без ДТП, и каких-либо крашенных деталей. Приобретена в конце 2011 года. Машина полностью обслужена. Есть сервисная книжка с отметками о прохождении ТО. Любые проверки за ваш счёт. Зимняя и летняя резина R17 в наличии. Обоснованный торг после осмотра. Салонам и перекупщикам просьба не беспокоить.