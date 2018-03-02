Volkswagen Tiguan
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 122 тыс. км
Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, не бит, не крашен, по всем вопросам обращаться по телефону. Любые проверки за ваш счет!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter
Другие объявления о продаже Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Подержанная, пробег 97,09 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону