Volkswagen Tiguan

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 82 тыс. км

Цена: 840 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

2012 год. Пробег 82000 км. Комплектация Track&Field 2.0 TSI. 170 л/с. Полный привод 4Motion. Коробка 6 ступенчатый автомат. Литые диски R16, шины зимние Nokian Hakkapeliitta. Система Offroad - ассистент движения на подъеме и спуске.
Дополнительный пакеты: Comfort (P81),
Тканевая обивка сидений, ящики под передними сиденьями, откидные столики, мульти-руль с кожаной обивкой, очень комфортабельные передние сиденья, которые к тому же складываются полностью, регулируемые подголовники, отделка кожей рычага коробки переключения передач, визуальная и акустическая индикации у парковочных датчиков,
дождевые датчики, подсветка в области ног спереди, наличие у боковых зеркал подсветки, складывания и автоподстройкой.
Technic (P83) и Technic 2 (W76)
Противоугонная система, включающая в себя датчики в салоне, защиту от буксировки, электроиммобилайзер, круиз-контроль, макияжные зеркала и их подсветку, центральный подлокотник, который регулируется как по высоте, так и по положению, 2 розетки, которые располагаются в багажнике и в центральном подлокотнике, дневные ходовые огни из светодиодов, запуск двигателя при помощи кнопки, а не ключа, система, контролирующая шинное давление, биксеноновые фары, включающие в себя фары дальнего-ближнего света, автокорректор и поворотный свет.
Комфортные передние сиденья (WKS),
Камера заднего вида Rear Assist (KA2),
Навигационная система RNS-315 (PNB).
В салоне не курили. На сиденьях чехлы. 2 ключа. Обслуживалась у официального дилера, сервисная книжка и заказ-наряды в наличии. Не участвовала в ДТП. ПТС оригинал, 1 Владелец. Цена 840000 р. Торг возможен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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