Volkswagen Tiguan Дата публикации: 20.02.18 Просмотров объявления: 83 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 82 тыс. км Цена: 840 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

2012 год. Пробег 82000 км. Комплектация Track&Field 2.0 TSI. 170 л/с. Полный привод 4Motion. Коробка 6 ступенчатый автомат. Литые диски R16, шины зимние Nokian Hakkapeliitta. Система Offroad - ассистент движения на подъеме и спуске.

Дополнительный пакеты: Comfort (P81),

Тканевая обивка сидений, ящики под передними сиденьями, откидные столики, мульти-руль с кожаной обивкой, очень комфортабельные передние сиденья, которые к тому же складываются полностью, регулируемые подголовники, отделка кожей рычага коробки переключения передач, визуальная и акустическая индикации у парковочных датчиков,

дождевые датчики, подсветка в области ног спереди, наличие у боковых зеркал подсветки, складывания и автоподстройкой.

Technic (P83) и Technic 2 (W76)

Противоугонная система, включающая в себя датчики в салоне, защиту от буксировки, электроиммобилайзер, круиз-контроль, макияжные зеркала и их подсветку, центральный подлокотник, который регулируется как по высоте, так и по положению, 2 розетки, которые располагаются в багажнике и в центральном подлокотнике, дневные ходовые огни из светодиодов, запуск двигателя при помощи кнопки, а не ключа, система, контролирующая шинное давление, биксеноновые фары, включающие в себя фары дальнего-ближнего света, автокорректор и поворотный свет.

Комфортные передние сиденья (WKS),

Камера заднего вида Rear Assist (KA2),

Навигационная система RNS-315 (PNB).

В салоне не курили. На сиденьях чехлы. 2 ключа. Обслуживалась у официального дилера, сервисная книжка и заказ-наряды в наличии. Не участвовала в ДТП. ПТС оригинал, 1 Владелец. Цена 840000 р. Торг возможен.