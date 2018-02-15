Volkswagen Tiguan

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 137 тыс. км

Цена: 635 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в России с 2012 года, кузов весь в заводской краске ( могу при Вас пробить прибором), технически все исправно, коробка классический автомат ( не DSG),очень хорошая комплектация, чистый ухоженный салон. Торг есть, но только возле авто. Обмена нет, только продажа.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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