Volkswagen Tiguan
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 137 тыс. км
Цена: 635 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в России с 2012 года, кузов весь в заводской краске ( могу при Вас пробить прибором), технически все исправно, коробка классический автомат ( не DSG),очень хорошая комплектация, чистый ухоженный салон. Торг есть, но только возле авто. Обмена нет, только продажа.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.