Volkswagen Tiguan Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 49 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 137 тыс. км Цена: 635 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в России с 2012 года, кузов весь в заводской краске ( могу при Вас пробить прибором), технически все исправно, коробка классический автомат ( не DSG),очень хорошая комплектация, чистый ухоженный салон. Торг есть, но только возле авто. Обмена нет, только продажа.