Volkswagen Tiguan Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 33 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 46,364 тыс. км Цена: 899 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии, покупал и обслуживался у официального дилера. Ни одной крашеной детали, 2014 ПТС оригинал, последнее ТО 06.11.2017 на пробеге 44896 км. Автомобиль на гарантии до 17.11.2018 года. Коробка на гарантии до 18.10.2019 года. Обслуживался только у официального дилера. Автомобиль участвует в программе Das Welt Auto, гарантия и пост гарантийная поддержка на автомобили с пробегом. Дополнительная сигнализация, с автозапуском. Собственник. Обмен не интересен.