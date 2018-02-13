Volkswagen Tiguan
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 46,364 тыс. км
Цена: 899 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в идеальном состоянии, покупал и обслуживался у официального дилера. Ни одной крашеной детали, 2014 ПТС оригинал, последнее ТО 06.11.2017 на пробеге 44896 км. Автомобиль на гарантии до 17.11.2018 года. Коробка на гарантии до 18.10.2019 года. Обслуживался только у официального дилера. Автомобиль участвует в программе Das Welt Auto, гарантия и пост гарантийная поддержка на автомобили с пробегом. Дополнительная сигнализация, с автозапуском. Собственник. Обмен не интересен.
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