Volkswagen Tiguan

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 46,364 тыс. км

Цена: 899 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии, покупал и обслуживался у официального дилера. Ни одной крашеной детали, 2014 ПТС оригинал, последнее ТО 06.11.2017 на пробеге 44896 км. Автомобиль на гарантии до 17.11.2018 года. Коробка на гарантии до 18.10.2019 года. Обслуживался только у официального дилера. Автомобиль участвует в программе Das Welt Auto, гарантия и пост гарантийная поддержка на автомобили с пробегом. Дополнительная сигнализация, с автозапуском. Собственник. Обмен не интересен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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