Volkswagen Tiguan
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 104 тыс. км
Цена: 699 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю отличный дизельный полноприводный Фольксваген Тигуан. Прошу не путать его с бензиновыми моторами. Это небо и земля, по тяге, расходу и надежности. По ПТС 2009 г., 2 хозяина, в ДТП машина не была 100 %. Есть два косметических покраса без шпаклевки. Коробка именно полноценный автомат, а не DSG. По этому проблем с ней нет и не будет. Пробег родной. Состояние авто полностью отличное как по технике так и по эстетике. Замена масла во всех агрегатах около 5000 км назад (мотор, АКПП, раздатка). Очень красивый и редкий цвет. Сервисная книжка имеется. Юридически чистый авто. Площадки и перекупы прошу не беспокоить. Торг разумный возможен, но только при осмотре и с деньгами в руках.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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