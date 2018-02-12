Volkswagen Tiguan

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 104 тыс. км

Цена: 699 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю отличный дизельный полноприводный Фольксваген Тигуан. Прошу не путать его с бензиновыми моторами. Это небо и земля, по тяге, расходу и надежности. По ПТС 2009 г., 2 хозяина, в ДТП машина не была 100 %. Есть два косметических покраса без шпаклевки. Коробка именно полноценный автомат, а не DSG. По этому проблем с ней нет и не будет. Пробег родной. Состояние авто полностью отличное как по технике так и по эстетике. Замена масла во всех агрегатах около 5000 км назад (мотор, АКПП, раздатка). Очень красивый и редкий цвет. Сервисная книжка имеется. Юридически чистый авто. Площадки и перекупы прошу не беспокоить. Торг разумный возможен, но только при осмотре и с деньгами в руках.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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