Volkswagen Tiguan Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 31 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 104 тыс. км Цена: 699 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю отличный дизельный полноприводный Фольксваген Тигуан. Прошу не путать его с бензиновыми моторами. Это небо и земля, по тяге, расходу и надежности. По ПТС 2009 г., 2 хозяина, в ДТП машина не была 100 %. Есть два косметических покраса без шпаклевки. Коробка именно полноценный автомат, а не DSG. По этому проблем с ней нет и не будет. Пробег родной. Состояние авто полностью отличное как по технике так и по эстетике. Замена масла во всех агрегатах около 5000 км назад (мотор, АКПП, раздатка). Очень красивый и редкий цвет. Сервисная книжка имеется. Юридически чистый авто. Площадки и перекупы прошу не беспокоить. Торг разумный возможен, но только при осмотре и с деньгами в руках.