Volkswagen Tiguan

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 86 тыс. км

Цена: 735 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Ухожен, полностью обслужен! Предмаксимальная комплектация. Климат 3-зонный, кожаный руль, адаптивные ПТФ, Задние 4-полосные парктроники, Электронный ручник, помощь в гору, Auto Hold, Система Start/Stoр, Мультимедиа колонки 8+, AUX, USB, Блютус, Ченджер на 6 дисков, подогрев зеркал, эл складывание боковых зеркал, Антизанос, Антипробуксовка. Салон Трансформер.
Сигнализация с обратной связью, сервисная книга, Колеса R18! Остальные вопросы по телефону. Аргументированный торг уместен! Перекупщикам и автосалонам, просьба не звонить! Обмен возможен на VW Jetta от 15 года TSI.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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