Volkswagen Tiguan
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 86 тыс. км
Цена: 735 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Ухожен, полностью обслужен! Предмаксимальная комплектация. Климат 3-зонный, кожаный руль, адаптивные ПТФ, Задние 4-полосные парктроники, Электронный ручник, помощь в гору, Auto Hold, Система Start/Stoр, Мультимедиа колонки 8+, AUX, USB, Блютус, Ченджер на 6 дисков, подогрев зеркал, эл складывание боковых зеркал, Антизанос, Антипробуксовка. Салон Трансформер.
Сигнализация с обратной связью, сервисная книга, Колеса R18! Остальные вопросы по телефону. Аргументированный торг уместен! Перекупщикам и автосалонам, просьба не звонить! Обмен возможен на VW Jetta от 15 года TSI.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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