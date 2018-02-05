Volkswagen Tiguan Дата публикации: 5.02.18 Просмотров объявления: 50 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 86 тыс. км Цена: 735 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Ухожен, полностью обслужен! Предмаксимальная комплектация. Климат 3-зонный, кожаный руль, адаптивные ПТФ, Задние 4-полосные парктроники, Электронный ручник, помощь в гору, Auto Hold, Система Start/Stoр, Мультимедиа колонки 8+, AUX, USB, Блютус, Ченджер на 6 дисков, подогрев зеркал, эл складывание боковых зеркал, Антизанос, Антипробуксовка. Салон Трансформер.

Сигнализация с обратной связью, сервисная книга, Колеса R18! Остальные вопросы по телефону. Аргументированный торг уместен! Перекупщикам и автосалонам, просьба не звонить! Обмен возможен на VW Jetta от 15 года TSI.