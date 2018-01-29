Volkswagen Tiguan Дата публикации: 29.01.18 Просмотров объявления: 39 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 6,5 тыс. км Цена: 1290 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Как ни печально, но по личным причинам вынуждены расстаться со своим железным конем. Состояние нового автомобиля. Даже запах еще сохранился, великолепная комплектация Avenue.

Кузов без ударов, без ДТП, окрасов, перекрасов и подкрасов. На гарантии до 2020 года. Пробег 1000% родной. Хотите верьте, хотите нет. Любые проверки у ОД приветствуются.

Технически в идеальном состоянии. 6-ступенчатая автоматическая коробка со Sport-режимом и механическим режимом. Подробнее о комплектации напишу ниже.

Салон алькантара в идеальном состоянии. На данный момент абсолютно никаких вложений не требует вообще. Последнее ТО было пройдено в 2017 году на 4000 км. Сервисная книжка со всем отметками на руках. Мы единственные собственники по ПТС. ПТС разумеется оригинал. Покупали новой. Обслуживание "ЮГ-Авто" Краснодар.

Турбодвигатель 150 л. с. с Цепным приводом ГРМ. С великолепной динамикой и маленьким расходом топлива. Город 8-9 л/100 км, трасса 5.5-6 л/100 км.

Готовы к торгу при осмотре с реальным покупателем. Любые проверки. В салон не поставим.