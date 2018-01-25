Volkswagen Tiguan

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 70,6 тыс. км

Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Красный

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7(863) 309-11-73

Описание

Куплен у официального дилера, Оригинальный пробег, отличное внешнее и техническое состояние. Данный автомобиль Вы можете приобрести в кредит на выгодных условиях - Проверка юридической чистоты автомобиля - Возможность обмена представленного автомобиля на Ваш с пробегом - Данный автомобиль Вы можете застраховать в нашей компании по ОСАГО и КАСКО - Тест-Драйв - Наличный и безналичный расчет. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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