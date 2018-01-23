Volkswagen Tiguan Дата публикации: 23.01.18 Просмотров объявления: 40 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 55 тыс. км Цена: 1070 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю автомобиль в идеальном состоянии. В самой максимальной комплектации. По кузову нет ни одной крашенной детали, даже бампера. 100% салон тоже в отличном состоянии, без царапин и потёртостей. Один хозяин, все ТО были пройдены у дилеров, книжка со всеми отметками в наличии, на остальные вопросы отвечу по телефону.