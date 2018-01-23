Volkswagen Tiguan
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 55 тыс. км
Цена: 1070 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю автомобиль в идеальном состоянии. В самой максимальной комплектации. По кузову нет ни одной крашенной детали, даже бампера. 100% салон тоже в отличном состоянии, без царапин и потёртостей. Один хозяин, все ТО были пройдены у дилеров, книжка со всеми отметками в наличии, на остальные вопросы отвечу по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.