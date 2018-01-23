Volkswagen Tiguan

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 55 тыс. км

Цена: 1070 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю автомобиль в идеальном состоянии. В самой максимальной комплектации. По кузову нет ни одной крашенной детали, даже бампера. 100% салон тоже в отличном состоянии, без царапин и потёртостей. Один хозяин, все ТО были пройдены у дилеров, книжка со всеми отметками в наличии, на остальные вопросы отвечу по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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