Volkswagen Tiguan
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 67,8 тыс. км
Цена: 810 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Кристина
Описание
Авто в отличном состоянии.Вся в родной краске. По двигателю, коробке, ходовой части, вообще нет никаких нареканий.Передний привод, салон ткань+чехлы, раздельный климат контроль, датчики дождя, света, подогрев сидений, полный электропакет, множество подушек безопасности, охлаждаемый бардачок, различные системы ABS, EBD, BAS, ESP, IPA, EDS, XDS, ETS. Также оснащена MP3, AUX-in, электрический стояночный тормоз,система стоп-старт, противотуманные фары и многое многое другое. Очень экономичная. Средний расход 6 л на 100 км при плавном вождении на скорости 90 км/ч.
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