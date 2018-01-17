Volkswagen Tiguan

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 67,8 тыс. км

Цена: 810 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Кристина

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии.Вся в родной краске. По двигателю, коробке, ходовой части, вообще нет никаких нареканий.Передний привод, салон ткань+чехлы, раздельный климат контроль, датчики дождя, света, подогрев сидений, полный электропакет, множество подушек безопасности, охлаждаемый бардачок, различные системы ABS, EBD, BAS, ESP, IPA, EDS, XDS, ETS. Также оснащена MP3, AUX-in, электрический стояночный тормоз,система стоп-старт, противотуманные фары и многое многое другое. Очень экономичная. Средний расход 6 л на 100 км при плавном вождении на скорости 90 км/ч.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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