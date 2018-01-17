Volkswagen Tiguan Дата публикации: 18.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 67,8 тыс. км Цена: 810 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Кристина Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии.Вся в родной краске. По двигателю, коробке, ходовой части, вообще нет никаких нареканий.Передний привод, салон ткань+чехлы, раздельный климат контроль, датчики дождя, света, подогрев сидений, полный электропакет, множество подушек безопасности, охлаждаемый бардачок, различные системы ABS, EBD, BAS, ESP, IPA, EDS, XDS, ETS. Также оснащена MP3, AUX-in, электрический стояночный тормоз,система стоп-старт, противотуманные фары и многое многое другое. Очень экономичная. Средний расход 6 л на 100 км при плавном вождении на скорости 90 км/ч.