Volkswagen Tiguan
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 50,5 тыс. км
Цена: 1180 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Роман
Описание
Авто в отличном состоянии (гаражное хранение), все исправно работает, не бито, не крашено, максимальная комплектация Sport&Style, коробка автомат (не DSG), в салоне запах нового авто - не курили. Масло менялось каждые 10000 км. Дополнительно установлено: броне-пленка на капоте, амортизаторы капота, дефлекторы боковых стекол, 2 комплекта ковриков. Обслуживалась у официального дилера, все отметки в сервисной книжке.
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