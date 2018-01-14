Volkswagen Tiguan

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 50,5 тыс. км

Цена: 1180 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии (гаражное хранение), все исправно работает, не бито, не крашено, максимальная комплектация Sport&Style, коробка автомат (не DSG), в салоне запах нового авто - не курили. Масло менялось каждые 10000 км. Дополнительно установлено: броне-пленка на капоте, амортизаторы капота, дефлекторы боковых стекол, 2 комплекта ковриков. Обслуживалась у официального дилера, все отметки в сервисной книжке.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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