Volkswagen Tiguan Дата публикации: 18.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 50,5 тыс. км Цена: 1180 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Роман Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии (гаражное хранение), все исправно работает, не бито, не крашено, максимальная комплектация Sport&Style, коробка автомат (не DSG), в салоне запах нового авто - не курили. Масло менялось каждые 10000 км. Дополнительно установлено: броне-пленка на капоте, амортизаторы капота, дефлекторы боковых стекол, 2 комплекта ковриков. Обслуживалась у официального дилера, все отметки в сервисной книжке.