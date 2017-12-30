Volkswagen Tiguan Дата публикации: 17.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 94,7 тыс. км Цена: 799 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Татьяна Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Очень резвый. Ни каких вложений не требуется,

полный привод 4WD, АКПП 6ст., не DSG. Пробег 94700 км. Все ТО у Официального дилера, прозрачная история. Последнее ТО пройдено 17,02,2017 г., на пробеге 86400 км менялось

- масло, свечи, фильтры

- тормозная жидкость

- тормозные диски и колодки

- заменена цепь ГРМ, натяжитель цепи, планки успокоителя

Общая стоимость, 82000 рублей, все заказ-наряды имеются. На пробеге 91300 км

- заменён вентилятор охлаждения двигателя

- мойка всех радиаторов

- заменён хладогент

Общая стоимость. 42000 рублей. Датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль. Бережная эксплуатация. Сервисная книжка, 2 ключа

Я собственник! Обмен не интересует.