Volkswagen Tiguan

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 94,7 тыс. км

Цена: 799 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Татьяна

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Очень резвый. Ни каких вложений не требуется,
полный привод 4WD, АКПП 6ст., не DSG. Пробег 94700 км. Все ТО у Официального дилера, прозрачная история. Последнее ТО пройдено 17,02,2017 г., на пробеге 86400 км менялось
- масло, свечи, фильтры
- тормозная жидкость
- тормозные диски и колодки
- заменена цепь ГРМ, натяжитель цепи, планки успокоителя
Общая стоимость, 82000 рублей, все заказ-наряды имеются. На пробеге 91300 км
- заменён вентилятор охлаждения двигателя
- мойка всех радиаторов
- заменён хладогент
Общая стоимость. 42000 рублей. Датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль. Бережная эксплуатация. Сервисная книжка, 2 ключа
Я собственник! Обмен не интересует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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