Volkswagen Tiguan
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 94,7 тыс. км
Цена: 799 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Татьяна
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Очень резвый. Ни каких вложений не требуется,
полный привод 4WD, АКПП 6ст., не DSG. Пробег 94700 км. Все ТО у Официального дилера, прозрачная история. Последнее ТО пройдено 17,02,2017 г., на пробеге 86400 км менялось
- масло, свечи, фильтры
- тормозная жидкость
- тормозные диски и колодки
- заменена цепь ГРМ, натяжитель цепи, планки успокоителя
Общая стоимость, 82000 рублей, все заказ-наряды имеются. На пробеге 91300 км
- заменён вентилятор охлаждения двигателя
- мойка всех радиаторов
- заменён хладогент
Общая стоимость. 42000 рублей. Датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль. Бережная эксплуатация. Сервисная книжка, 2 ключа
Я собственник! Обмен не интересует.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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