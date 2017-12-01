Volkswagen Tiguan Дата публикации: 19.12.17 Просмотров объявления: 18

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 83 тыс. км Цена: 582,75 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Серый Информация о владельце Город Ставрополь, Ставропольский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (8652) 56-87-55

Описание

Хороший автомобиль в хорошем техническом состоянии!!! ПТС оригинал, автомобиль обслужен, пробег оригинальный!!! Юридическая чистота автомобиля проверенна!!! Хорошая комплектация, возможен торг, обмен!!!. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.