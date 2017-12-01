Volkswagen Tiguan
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 83 тыс. км
Цена: 582,75 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Серый
Информация о владельце
|Город
|Ставрополь, Ставропольский край
|Имя
|Телефон
|+7 (8652) 56-87-55
Описание
Хороший автомобиль в хорошем техническом состоянии!!! ПТС оригинал, автомобиль обслужен, пробег оригинальный!!! Юридическая чистота автомобиля проверенна!!! Хорошая комплектация, возможен торг, обмен!!!. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
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