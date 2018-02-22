Volkswagen Sharan
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 190 тыс. км
Цена: 310 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Игорь
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: гидро
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик света
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
На ходу. 7 мест. Требуется замена насоса ГУР.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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