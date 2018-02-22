На ходу. 7 мест. Требуется замена насоса ГУР.

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Имя: Игорь

Цена: 310 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2002

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