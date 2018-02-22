Volkswagen Sharan

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 190 тыс. км

Цена: 310 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик света

Круиз-контроль

Ксенон

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

На ходу. 7 мест. Требуется замена насоса ГУР.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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