Volkswagen Polo Дата публикации: 23.06.19 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 38,35 тыс. км Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Срочно. Реальный пробег

Выпуск Декабрь 2012г. Самая полная комплектация (Highline). Объем 1.6. 105 лс. 6-сти ступенчатый автомат. Датчики парковки. Обогрев всего лобового стекла. Последнее ТО - месяц назад: замена всех фильтров, масла и всех жидкостей. Непрокуренный салон. Отличное состояние. Пробег реальный (по состоянию увидите). Летняя резина (1 сезон). Комплект зимних нешипованных шин (1 сезон) в подарок.