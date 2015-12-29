Volkswagen Polo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 340 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: стелла
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: ткань
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Описание
срочно
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