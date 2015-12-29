Volkswagen Polo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 340 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: стелла

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Описание

срочно

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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