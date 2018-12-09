Volkswagen Polo

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 56,126 тыс. км

Цена: 697 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса по двум документам и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Polo

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 168 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

490 тыс. руб.

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 44,63 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

585 тыс. руб.

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 40 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

560 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Polo

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 44,63 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

585 тыс. руб.

Renault Sandero

Подержанная, пробег 41 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

620 тыс. руб.

Hyundai Elantra

Подержанная, пробег 140,8 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

737 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале