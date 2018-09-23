Volkswagen Polo Дата публикации: 25.09.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 20 тыс. км Цена: 580 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 105 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алина Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, хорошая богатая комплектация. Обогрев руля, обогрев сидений, лобового, зеркал, регулировка зеркал с салона, все подъемники стекол имеют режим авто, подлокотник, сигнализация, хорошая магнитола. Климатконтроль. Противотуманки. Диски Евро. Салон чистый, ухоженный.

Уютная, надежная машинка, Все штатное и 100% рабочее.

Куплен в октябре 2012 года. Один владелец. Гаражное хранение. Эксплуатировалась мало, бережно, не битая. Пройдены все ТО. Куплена не в кредит. Не участвовала в ДТП.