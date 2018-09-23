Volkswagen Polo

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 20 тыс. км

Цена: 580 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 105 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алина

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, хорошая богатая комплектация. Обогрев руля, обогрев сидений, лобового, зеркал, регулировка зеркал с салона, все подъемники стекол имеют режим авто, подлокотник, сигнализация, хорошая магнитола. Климатконтроль. Противотуманки. Диски Евро. Салон чистый, ухоженный.
Уютная, надежная машинка, Все штатное и 100% рабочее.
Куплен в октябре 2012 года. Один владелец. Гаражное хранение. Эксплуатировалась мало, бережно, не битая. Пройдены все ТО. Куплена не в кредит. Не участвовала в ДТП.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Polo

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 99,9 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

540 тыс. руб.

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 59 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

575 тыс. руб.

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 29,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

510 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Polo

Kia Rio

Подержанная, пробег 46,699 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

683 тыс. руб.

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 99,9 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

540 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 22 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

710 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале