Volkswagen Polo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 20 тыс. км
Цена: 580 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 105 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алина
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, хорошая богатая комплектация. Обогрев руля, обогрев сидений, лобового, зеркал, регулировка зеркал с салона, все подъемники стекол имеют режим авто, подлокотник, сигнализация, хорошая магнитола. Климатконтроль. Противотуманки. Диски Евро. Салон чистый, ухоженный.
Уютная, надежная машинка, Все штатное и 100% рабочее.
Куплен в октябре 2012 года. Один владелец. Гаражное хранение. Эксплуатировалась мало, бережно, не битая. Пройдены все ТО. Куплена не в кредит. Не участвовала в ДТП.
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