Volkswagen Polo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 38 тыс. км
Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Новотитаровская, Краснодарский край
Имя: Алексей
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Описание
Экокожа чехлы.музыка,отличное состояние .ТОрг при осмотре.+ зимние колеса липучка
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