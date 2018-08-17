Volkswagen Polo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 38 тыс. км

Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Новотитаровская, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Описание

Экокожа чехлы.музыка,отличное состояние .ТОрг при осмотре.+ зимние колеса липучка

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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