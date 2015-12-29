Volkswagen Polo

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Характеристики

Состояние: новая

Год выпуска: 2013

Пробег: 71 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1598 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет:

Информация о владельце

Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область

Имя: ольга

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: радио

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продаю свой авто-торг

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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