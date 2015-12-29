Volkswagen Polo
Характеристики
Состояние: новая
Год выпуска: 2013
Пробег: 71 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1598 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет:
Информация о владельце
Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область
Имя: ольга
Комплектация
Мультимедиа: радио
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продаю свой авто-торг
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