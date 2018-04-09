Volkswagen Polo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 95 тыс. км
Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Автомобиль без технических и юридических проблем. ПТС оригинал 2012 года. Разумный торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter