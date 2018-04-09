Volkswagen Polo Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 95 тыс. км Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль без технических и юридических проблем. ПТС оригинал 2012 года. Разумный торг.