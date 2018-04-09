Volkswagen Polo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 73 тыс. км

Цена: 487 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продаю Volkswagen Polo, в безупречно-потрясающем состоянии, как внешне, так и технически, дополнительно установлена сигнализация, старлайн, стальная защита двигателя, пошиты на заказ дорогие чехлы из качественной эко кожи! За все время эксплуатации всегда Лили и меняли только качественные масла и фильтра, машина не когда не подводила и не подведет, всегда любили и аккуратно относились к авто, машина не битая и не крашеная 1000 процентов, ПТС оригинал 1 хозяин, все остальные вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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