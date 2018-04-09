Volkswagen Polo Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 73 тыс. км Цена: 487 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продаю Volkswagen Polo, в безупречно-потрясающем состоянии, как внешне, так и технически, дополнительно установлена сигнализация, старлайн, стальная защита двигателя, пошиты на заказ дорогие чехлы из качественной эко кожи! За все время эксплуатации всегда Лили и меняли только качественные масла и фильтра, машина не когда не подводила и не подведет, всегда любили и аккуратно относились к авто, машина не битая и не крашеная 1000 процентов, ПТС оригинал 1 хозяин, все остальные вопросы по телефону.