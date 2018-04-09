Volkswagen Polo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 73 тыс. км
Цена: 487 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Продаю Volkswagen Polo, в безупречно-потрясающем состоянии, как внешне, так и технически, дополнительно установлена сигнализация, старлайн, стальная защита двигателя, пошиты на заказ дорогие чехлы из качественной эко кожи! За все время эксплуатации всегда Лили и меняли только качественные масла и фильтра, машина не когда не подводила и не подведет, всегда любили и аккуратно относились к авто, машина не битая и не крашеная 1000 процентов, ПТС оригинал 1 хозяин, все остальные вопросы по телефону.
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