Volkswagen Polo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 147,7 тыс. км
Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Доброго времени суток! Продаю чистокровного немца. Куплен в Германии у первого собственника с пробегом 56000 км. В России с 2012 г и по сегодняшний день в одних, заботливых женских руках. Что касаемо автомобиля: в авариях и т. д. не участвовал. Обслуживается своевременно,есть все чеки и квитанции, если есть вопросы можно заехать на СТО, дополнительно проверить, пробег честный, скрывать нечего. Кузов очень крепкий, оцинкованый, ржавчина ему не страшна. Коробка автомат, не путайте с DSG.
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