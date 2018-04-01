Volkswagen Polo Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 147,7 тыс. км Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Белореченск, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Доброго времени суток! Продаю чистокровного немца. Куплен в Германии у первого собственника с пробегом 56000 км. В России с 2012 г и по сегодняшний день в одних, заботливых женских руках. Что касаемо автомобиля: в авариях и т. д. не участвовал. Обслуживается своевременно,есть все чеки и квитанции, если есть вопросы можно заехать на СТО, дополнительно проверить, пробег честный, скрывать нечего. Кузов очень крепкий, оцинкованый, ржавчина ему не страшна. Коробка автомат, не путайте с DSG.