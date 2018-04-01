Volkswagen Polo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 147,7 тыс. км

Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Белореченск, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Доброго времени суток! Продаю чистокровного немца. Куплен в Германии у первого собственника с пробегом 56000 км. В России с 2012 г и по сегодняшний день в одних, заботливых женских руках. Что касаемо автомобиля: в авариях и т. д. не участвовал. Обслуживается своевременно,есть все чеки и квитанции, если есть вопросы можно заехать на СТО, дополнительно проверить, пробег честный, скрывать нечего. Кузов очень крепкий, оцинкованый, ржавчина ему не страшна. Коробка автомат, не путайте с DSG.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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