Volkswagen Polo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 126 тыс. км
Цена: 444 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Динская, Краснодарский край
Имя: Никита
Описание
Автомобиль в отличном состоянии! ПТС родной, 1 хозяин, пробег реальный. Кузов не битый, без дефектов. Машину обслуживал у официального дилера по регламенту (есть сервисная книжка и чеки). Салон чистый и не прокуренный. Двигатель и коробка работают отлично, коробка переключает плавно, ходовая вложений не требует. Стоит на летней хорошей резине. Торг.
Кондиционер, подогрев лобового стекла,все электро стеклоподъемники, подогрев передних сидений, электро зеркала с подогревом, подушки безопасности, музыка и т. д.
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