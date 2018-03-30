Volkswagen Polo Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 126 тыс. км Цена: 444 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Динская, Краснодарский край Имя: Никита Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии! ПТС родной, 1 хозяин, пробег реальный. Кузов не битый, без дефектов. Машину обслуживал у официального дилера по регламенту (есть сервисная книжка и чеки). Салон чистый и не прокуренный. Двигатель и коробка работают отлично, коробка переключает плавно, ходовая вложений не требует. Стоит на летней хорошей резине. Торг.

Кондиционер, подогрев лобового стекла,все электро стеклоподъемники, подогрев передних сидений, электро зеркала с подогревом, подушки безопасности, музыка и т. д.