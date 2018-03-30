Volkswagen Polo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 126 тыс. км

Цена: 444 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Динская, Краснодарский край

Имя: Никита

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии! ПТС родной, 1 хозяин, пробег реальный. Кузов не битый, без дефектов. Машину обслуживал у официального дилера по регламенту (есть сервисная книжка и чеки). Салон чистый и не прокуренный. Двигатель и коробка работают отлично, коробка переключает плавно, ходовая вложений не требует. Стоит на летней хорошей резине. Торг.
Кондиционер, подогрев лобового стекла,все электро стеклоподъемники, подогрев передних сидений, электро зеркала с подогревом, подушки безопасности, музыка и т. д.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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