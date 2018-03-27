Volkswagen Polo Дата публикации: 29.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 45 тыс. км Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Polo в изумительном состоянии. Комплектация - Highline, я 2 хозяин - собственник. Машина на гарантии с сервисной книжкой. Не битая, не крашеная и нецарапаная: готов на любые проверки. Основной маршрут движения Сочи-Адлер и обратно. Машина не в кредите, не в залоге, не в такси. Оснащена практичной гидротрансформаторной автоматической КПП (не робот, не вариатор, не DSG) японской фирмы Aisin. Установлен у дилера планшет с Android со всеми необходимыми функциями и двумя выходами USB-портов с возможностью подключения интернет-модема. Дополнительно: атермальная пленка, коврики в салон и багажник, защита двигателя, дефлекторы окон. Заводская сигнализация с датчиками объема внутри салона, 2 комплекта ключей, камера заднего вида, круиз-контроль, климат-контроль, все автоматические стеклоподъемники, резина Pirelli, 2 т. км назад произведена замена масла ДВС, фильтров. В салоне никогда не курили. Продажа с номерами. За пределы Сочи не выезжала.