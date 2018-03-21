Volkswagen Polo Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 194 тыс. км Цена: 215 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Валерий Телефон:

Описание

Сборка Испания.Приобретал для супруги, проездила два года без проблем. Старался все менять своевременно как и предыдущий хозяин, их по факту два так как данное авто покупалось на организацию с последующим переоформлением. Недавно менялось моторное масло (каждые 8000), масло в Гур, тормозная жидкость, антифриз. Почти вся ходовая, кроме сайлентблоков. Бензин только 95. Салон чистый ухоженный, двигатель масло не жрет, АКБ два года как новый. предмаксимальная комплектация. Работает все. Машина не новая возраст надо учитывать, есть свои недочеты. Зимняя резина с оригинальными колпаками в довесок + при желании оставлю видео регистратор + камера заднего вида. Торг небольшой.