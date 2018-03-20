Volkswagen Polo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 53 тыс. км
Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Елена
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Описание
Продаю отличный автомобиль. Готова к любым проверкам. Машина в идеальном состоянии. Максимальная комплектация.Климат-контроль. Испанская сборка. Пробег родной. В авто не курили.В подарок отдам комплект летней резины. Сейчас машина на зимней резине. Торг у капота.
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