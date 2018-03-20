Volkswagen Polo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 53 тыс. км

Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Елена

Телефон:

Описание

Продаю отличный автомобиль. Готова к любым проверкам. Машина в идеальном состоянии. Максимальная комплектация.Климат-контроль. Испанская сборка. Пробег родной. В авто не курили.В подарок отдам комплект летней резины. Сейчас машина на зимней резине. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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