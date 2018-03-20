Volkswagen Polo Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 53 тыс. км Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Елена Телефон:

Описание

Продаю отличный автомобиль. Готова к любым проверкам. Машина в идеальном состоянии. Максимальная комплектация.Климат-контроль. Испанская сборка. Пробег родной. В авто не курили.В подарок отдам комплект летней резины. Сейчас машина на зимней резине. Торг у капота.