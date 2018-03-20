Volkswagen Polo Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 34 тыс. км Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Срочная продажа! Идеальное техническое состояние! 1 хозяин. Местный! Без ДТП.

Автомобиль реально весь в заводском окрасе. ПТС - оригинал. Пробег не мотан.

Цепной экономичный двигатель. Кондиционер. Система курсовой устойчивости. Фронтальные и боковые подушки безопасности. Подогрев сидений. Центральный замок. Иммобилайзер. Сигнализация с обратной связью. Автомобиль полностью обслужен. Юридически чист. Я - собственник по документам. Причина низкой цены - две небольшие вмятины на капоте и одна - на крышке багажника. Возможен обмен.