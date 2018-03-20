Volkswagen Polo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 34 тыс. км
Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Игорь
Описание
Срочная продажа! Идеальное техническое состояние! 1 хозяин. Местный! Без ДТП.
Автомобиль реально весь в заводском окрасе. ПТС - оригинал. Пробег не мотан.
Цепной экономичный двигатель. Кондиционер. Система курсовой устойчивости. Фронтальные и боковые подушки безопасности. Подогрев сидений. Центральный замок. Иммобилайзер. Сигнализация с обратной связью. Автомобиль полностью обслужен. Юридически чист. Я - собственник по документам. Причина низкой цены - две небольшие вмятины на капоте и одна - на крышке багажника. Возможен обмен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.