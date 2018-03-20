Volkswagen Polo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 34 тыс. км

Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

Срочная продажа! Идеальное техническое состояние! 1 хозяин. Местный! Без ДТП.
Автомобиль реально весь в заводском окрасе. ПТС - оригинал. Пробег не мотан.
Цепной экономичный двигатель. Кондиционер. Система курсовой устойчивости. Фронтальные и боковые подушки безопасности. Подогрев сидений. Центральный замок. Иммобилайзер. Сигнализация с обратной связью. Автомобиль полностью обслужен. Юридически чист. Я - собственник по документам. Причина низкой цены - две небольшие вмятины на капоте и одна - на крышке багажника. Возможен обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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