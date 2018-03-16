Volkswagen Polo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 38,6 тыс. км
Цена: 580 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Брюховецкая, Краснодарский край
Имя: Евгений
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Фольксваген поло 2015г.в. Рейсталинг
ПТС РОДНОЙ
РЕАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ 38541 КМ
В идеальном состоянии, не бит и не крашен. Очень бережная эксплуатация.
Кондиционер,гидроусилитель,
рулевое колесо обтянутое кужей,
4 стеклоподъемника, аудиосистема с 4 динамиками, Сделана дополнительная шумоизоляция,Красивые чехлы из экокожи,тонировка атермальной пленкой.Автомобиль был куплен в автосалоне КЛЮЧ АВТО с черной крышей.
В машине никогда не курили.
Диски зима R14 резина BRIDGESTONE
Лето литые диски R15 с резиной
TOYO PROXES 195/50R15
Машина местная- Брюховецкая
Я хозяин,владею автомобилем с 20.12.2016г.
Цена 580т.р.Торг.
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