Volkswagen Polo Дата публикации: 19.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 38,6 тыс. км Цена: 580 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Брюховецкая, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Фольксваген поло 2015г.в. Рейсталинг

ПТС РОДНОЙ

РЕАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ 38541 КМ

В идеальном состоянии, не бит и не крашен. Очень бережная эксплуатация.

Кондиционер,гидроусилитель,

рулевое колесо обтянутое кужей,

4 стеклоподъемника, аудиосистема с 4 динамиками, Сделана дополнительная шумоизоляция,Красивые чехлы из экокожи,тонировка атермальной пленкой.Автомобиль был куплен в автосалоне КЛЮЧ АВТО с черной крышей.

В машине никогда не курили.

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Я хозяин,владею автомобилем с 20.12.2016г.

Цена 580т.р.Торг.