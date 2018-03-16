Volkswagen Polo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 38,6 тыс. км

Цена: 580 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Брюховецкая, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Фольксваген поло 2015г.в. Рейсталинг
ПТС РОДНОЙ
РЕАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ 38541 КМ
В идеальном состоянии, не бит и не крашен. Очень бережная эксплуатация.
Кондиционер,гидроусилитель,
рулевое колесо обтянутое кужей,
4 стеклоподъемника, аудиосистема с 4 динамиками, Сделана дополнительная шумоизоляция,Красивые чехлы из экокожи,тонировка атермальной пленкой.Автомобиль был куплен в автосалоне КЛЮЧ АВТО с черной крышей.
В машине никогда не курили.
Диски зима R14 резина BRIDGESTONE
Лето литые диски R15 с резиной
TOYO PROXES 195/50R15
Машина местная- Брюховецкая
Я хозяин,владею автомобилем с 20.12.2016г.
Цена 580т.р.Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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