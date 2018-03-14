Volkswagen Polo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 112,198 тыс. км
Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Афипский, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Своевременно обслуживался. Оригинальный ПТС. Не участвовал в ДТП. Летняя резина в комплекте.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter