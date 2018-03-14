Volkswagen Polo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 112,198 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Афипский, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Своевременно обслуживался. Оригинальный ПТС. Не участвовал в ДТП. Летняя резина в комплекте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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