Volkswagen Polo Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 112,198 тыс. км Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Афипский, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Своевременно обслуживался. Оригинальный ПТС. Не участвовал в ДТП. Летняя резина в комплекте.