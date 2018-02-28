Volkswagen Polo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 28,2 тыс. км

Цена: 640 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Выселки, Краснодарский край

Имя: Артур

Телефон:

Описание

Один хозяин ПТС в наличии оригинал, Комплектация Allstar+ климат, подогрев сидений раздельный, задние дисковые тормоза, мультируль, электрозеркала с повторителем подогревом, доп. Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя, куплен ноябрь 2016 г. Не в залоге!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Polo

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 54,985 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

580 тыс. руб.

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 115 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

415 тыс. руб.

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

465 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Polo

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 74 тыс. км.
Краснодарский край, Темрюк

520 тыс. руб.

Kia Rio

Подержанная, пробег 63 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

529 тыс. руб.

Kia Rio

Подержанная, пробег 12 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

700 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале