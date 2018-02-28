Volkswagen Polo Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 28,2 тыс. км Цена: 640 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Выселки, Краснодарский край Имя: Артур Телефон:

Описание

Один хозяин ПТС в наличии оригинал, Комплектация Allstar+ климат, подогрев сидений раздельный, задние дисковые тормоза, мультируль, электрозеркала с повторителем подогревом, доп. Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя, куплен ноябрь 2016 г. Не в залоге!