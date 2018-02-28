Volkswagen Polo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 28,2 тыс. км
Цена: 640 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Выселки, Краснодарский край
Имя: Артур
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Описание
Один хозяин ПТС в наличии оригинал, Комплектация Allstar+ климат, подогрев сидений раздельный, задние дисковые тормоза, мультируль, электрозеркала с повторителем подогревом, доп. Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя, куплен ноябрь 2016 г. Не в залоге!
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