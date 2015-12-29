Volkswagen Polo Дата публикации: 28.02.18 Просмотров объявления: 38

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 55 тыс. км Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Коричневый Информация о владельце Город Аксай, Ростовская область Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (863) 309-14-24

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.