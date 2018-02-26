Volkswagen Polo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 37,3 тыс. км

Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Комплект летних шин на дисках в подарок. Пройдены все ТО. В салоне не курили. Своевременное обслуживание. Не участвовала в ДТП. Ездила девушка. Бережное гаражное хранение.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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