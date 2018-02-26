Volkswagen Polo
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 37,3 тыс. км
Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Комплект летних шин на дисках в подарок. Пройдены все ТО. В салоне не курили. Своевременное обслуживание. Не участвовала в ДТП. Ездила девушка. Бережное гаражное хранение.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.