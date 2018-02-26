Volkswagen Polo Дата публикации: 26.02.18 Просмотров объявления: 33 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 37,3 тыс. км Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Комплект летних шин на дисках в подарок. Пройдены все ТО. В салоне не курили. Своевременное обслуживание. Не участвовала в ДТП. Ездила девушка. Бережное гаражное хранение.