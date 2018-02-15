Volkswagen Polo
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 35 тыс. км
Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Срочно, цена пока продается интересующий меня автомобиль. Я собственник!! Перепродажей не занимаюсь! Идеальное состояние. Крашеных деталей нет, ДТП нет. Замена масла каждые 7500. Последнее ТО 03.01: Замена свечей, масла, всех фильтров и передних колодок, все запчасти оригинальные. Сигнализация с автозапуском и обратной связью. Коврики велюр. Тонировка зад 5%, Лоб полоска 5%. Ветровики.
Комплектация ALLSTAR:
- Все автоматические стеклоподъемники
- Подлокотник регулируемый
- Кожаный мульти руль
- Кожаный ручник
- Кондиционер
- 15тые оригинальные литые диски
- Магнитола с блютус
- Бортовой компьютер
- Электро зеркала с подогревом
- Накладки на пороги ALLSTAR
- ABS
- Подогрев заднего стекла
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.