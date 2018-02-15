Volkswagen Polo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 35 тыс. км

Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Срочно, цена пока продается интересующий меня автомобиль. Я собственник!! Перепродажей не занимаюсь! Идеальное состояние. Крашеных деталей нет, ДТП нет. Замена масла каждые 7500. Последнее ТО 03.01: Замена свечей, масла, всех фильтров и передних колодок, все запчасти оригинальные. Сигнализация с автозапуском и обратной связью. Коврики велюр. Тонировка зад 5%, Лоб полоска 5%. Ветровики.
Комплектация ALLSTAR:
- Все автоматические стеклоподъемники
- Подлокотник регулируемый
- Кожаный мульти руль
- Кожаный ручник
- Кондиционер
- 15тые оригинальные литые диски
- Магнитола с блютус
- Бортовой компьютер
- Электро зеркала с подогревом
- Накладки на пороги ALLSTAR
- ABS
- Подогрев заднего стекла

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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