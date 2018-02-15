Volkswagen Polo Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 92 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 35 тыс. км Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Срочно, цена пока продается интересующий меня автомобиль. Я собственник!! Перепродажей не занимаюсь! Идеальное состояние. Крашеных деталей нет, ДТП нет. Замена масла каждые 7500. Последнее ТО 03.01: Замена свечей, масла, всех фильтров и передних колодок, все запчасти оригинальные. Сигнализация с автозапуском и обратной связью. Коврики велюр. Тонировка зад 5%, Лоб полоска 5%. Ветровики.

Комплектация ALLSTAR:

- Все автоматические стеклоподъемники

- Подлокотник регулируемый

- Кожаный мульти руль

- Кожаный ручник

- Кондиционер

- 15тые оригинальные литые диски

- Магнитола с блютус

- Бортовой компьютер

- Электро зеркала с подогревом

- Накладки на пороги ALLSTAR

- ABS

- Подогрев заднего стекла