Volkswagen Polo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 71 тыс. км

Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый металлик

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Личный автомобиль, в отличном состоянии. Один хозяин,покупал новый автомобиль у дилера в Юг-Авто Краснодар.Автомобиль по документам чист.Покупал автомобиль в декабре 2011 года.Автомобиль в идеальном состоянии. Машина находится в городе Гулькевичи. Без торга.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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