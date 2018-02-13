Volkswagen Polo Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 46 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 71 тыс. км Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый металлик К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Личный автомобиль, в отличном состоянии. Один хозяин,покупал новый автомобиль у дилера в Юг-Авто Краснодар.Автомобиль по документам чист.Покупал автомобиль в декабре 2011 года.Автомобиль в идеальном состоянии. Машина находится в городе Гулькевичи. Без торга.