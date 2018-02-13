Volkswagen Polo
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 71 тыс. км
Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый металлик
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Личный автомобиль, в отличном состоянии. Один хозяин,покупал новый автомобиль у дилера в Юг-Авто Краснодар.Автомобиль по документам чист.Покупал автомобиль в декабре 2011 года.Автомобиль в идеальном состоянии. Машина находится в городе Гулькевичи. Без торга.
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