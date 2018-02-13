Volkswagen Polo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 101 тыс. км

Цена: 385 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Срочная продажа! Отличное состояние. Без ДТП. Местный. ПТС - оригинал.
-Цепной двигатель CLSA, CFNA
-Электроусилитель рулевого управления
-Фронтальные подушки безопасности
-Кондиционер
-Бортовой компьютер
-ABS
-Подогрев сидений 2-режимный
-Заводская тонировка
-Крепления детских кресел ISOFIX
-Магнитола Pioneer MP3 SD USB
-Электрозеркала с подогревом
-Электростеклоподъемники (все 4)
-Иммобилайзер, центральный замок
Автомобиль полностью обслужен. Юридически чист. Я - собственник по документам. Возможен обмен с Вашей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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