Volkswagen Polo
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 101 тыс. км
Цена: 385 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Срочная продажа! Отличное состояние. Без ДТП. Местный. ПТС - оригинал.
-Цепной двигатель CLSA, CFNA
-Электроусилитель рулевого управления
-Фронтальные подушки безопасности
-Кондиционер
-Бортовой компьютер
-ABS
-Подогрев сидений 2-режимный
-Заводская тонировка
-Крепления детских кресел ISOFIX
-Магнитола Pioneer MP3 SD USB
-Электрозеркала с подогревом
-Электростеклоподъемники (все 4)
-Иммобилайзер, центральный замок
Автомобиль полностью обслужен. Юридически чист. Я - собственник по документам. Возможен обмен с Вашей доплатой.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.