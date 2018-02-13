Volkswagen Polo Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 43 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 101 тыс. км Цена: 385 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Срочная продажа! Отличное состояние. Без ДТП. Местный. ПТС - оригинал.

-Цепной двигатель CLSA, CFNA

-Электроусилитель рулевого управления

-Фронтальные подушки безопасности

-Кондиционер

-Бортовой компьютер

-ABS

-Подогрев сидений 2-режимный

-Заводская тонировка

-Крепления детских кресел ISOFIX

-Магнитола Pioneer MP3 SD USB

-Электрозеркала с подогревом

-Электростеклоподъемники (все 4)

-Иммобилайзер, центральный замок

Автомобиль полностью обслужен. Юридически чист. Я - собственник по документам. Возможен обмен с Вашей доплатой.