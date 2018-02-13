Volkswagen Polo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 105 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю автомобиль в идеальном состоянии! Не битый, не крашеный, даже бампера в заводской краске! На кузове нету ни царапин, ни притертостей. Пробег 105 тысяч, (оригинальный) авто приобретался в юг-авто г. Краснодар. один хозяин по ПТС, девушка! Коробка, двигатель ходовая в идеальном состоянии, салон также чистый и ухоженный. Колеса r15 на новой резине. Комплектация Комфорт-Плюс (кондиционер, 4 стеклоподъемника, подогрев сидений и т. д), дополнительно установлена сигнализация! Два ключа! Машина юридически чиста по всем базам! Возможен обмен с вашей доплатой!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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