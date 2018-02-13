Volkswagen Polo Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 41 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 105 тыс. км Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю автомобиль в идеальном состоянии! Не битый, не крашеный, даже бампера в заводской краске! На кузове нету ни царапин, ни притертостей. Пробег 105 тысяч, (оригинальный) авто приобретался в юг-авто г. Краснодар. один хозяин по ПТС, девушка! Коробка, двигатель ходовая в идеальном состоянии, салон также чистый и ухоженный. Колеса r15 на новой резине. Комплектация Комфорт-Плюс (кондиционер, 4 стеклоподъемника, подогрев сидений и т. д), дополнительно установлена сигнализация! Два ключа! Машина юридически чиста по всем базам! Возможен обмен с вашей доплатой!