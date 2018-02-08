Volkswagen Polo Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 38 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 89,5 тыс. км Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам надежный автомобиль. Двигатель вечный атмосферник (без турбин и компрессоров), коробка чистый шести-ступенчатый автомат (не робот, не вариатор). По подвеске все в норме, ничего не стучит не скрипит. Масло в двигателе заменил месяц назад. Кузов весь в родной краске, ничего не билось, не делалось. Комплектация средняя - автомат, кондиционер, подушки безопасности, ABS, обогрев зеркал и сидений, музыка с USB & AUX. Машина на зимней резине (Якогама липучка), летние пару шин (Континенталь) отдам с машиной.