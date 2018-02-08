Volkswagen Polo
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 89,5 тыс. км
Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам надежный автомобиль. Двигатель вечный атмосферник (без турбин и компрессоров), коробка чистый шести-ступенчатый автомат (не робот, не вариатор). По подвеске все в норме, ничего не стучит не скрипит. Масло в двигателе заменил месяц назад. Кузов весь в родной краске, ничего не билось, не делалось. Комплектация средняя - автомат, кондиционер, подушки безопасности, ABS, обогрев зеркал и сидений, музыка с USB & AUX. Машина на зимней резине (Якогама липучка), летние пару шин (Континенталь) отдам с машиной.
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