Volkswagen Polo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 89,5 тыс. км

Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам надежный автомобиль. Двигатель вечный атмосферник (без турбин и компрессоров), коробка чистый шести-ступенчатый автомат (не робот, не вариатор). По подвеске все в норме, ничего не стучит не скрипит. Масло в двигателе заменил месяц назад. Кузов весь в родной краске, ничего не билось, не делалось. Комплектация средняя - автомат, кондиционер, подушки безопасности, ABS, обогрев зеркал и сидений, музыка с USB & AUX. Машина на зимней резине (Якогама липучка), летние пару шин (Континенталь) отдам с машиной.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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