Volkswagen Polo Дата публикации: 29.01.18 Просмотров объявления: 26 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 50 тыс. км Цена: 653 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, местный покупался в салоне г. Краснодара. Лакокрасочное покрытие 100% завод, Без коцок царапин и т. п. Ходовка в идеале. По двигателю и коробке нареканий не имеется. Приятный расход по городу и трассе. Город около 10 литров, трасса в районе 6 литров. Пробег 80% по трассе (оригинальный). Хорошая комплектация предмаксимальная.

4 стеклоподъемника, подогревы передних сидений, электрообогрев ветрового стекла. Обогрев форсунок стеклоомывателя. Электро зеркала. Кожаный руль с регулировкой в 2х плоскостях. Климат контроль автоматический однозонный. ГУР, АБС. ЕСП, Фронтальные подушки безопасности. ПТС - оригинал. Торг.