Volkswagen Polo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 50 тыс. км

Цена: 653 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, местный покупался в салоне г. Краснодара. Лакокрасочное покрытие 100% завод, Без коцок царапин и т. п. Ходовка в идеале. По двигателю и коробке нареканий не имеется. Приятный расход по городу и трассе. Город около 10 литров, трасса в районе 6 литров. Пробег 80% по трассе (оригинальный). Хорошая комплектация предмаксимальная.
4 стеклоподъемника, подогревы передних сидений, электрообогрев ветрового стекла. Обогрев форсунок стеклоомывателя. Электро зеркала. Кожаный руль с регулировкой в 2х плоскостях. Климат контроль автоматический однозонный. ГУР, АБС. ЕСП, Фронтальные подушки безопасности. ПТС - оригинал. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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