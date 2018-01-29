Volkswagen Polo
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 50 тыс. км
Цена: 653 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, местный покупался в салоне г. Краснодара. Лакокрасочное покрытие 100% завод, Без коцок царапин и т. п. Ходовка в идеале. По двигателю и коробке нареканий не имеется. Приятный расход по городу и трассе. Город около 10 литров, трасса в районе 6 литров. Пробег 80% по трассе (оригинальный). Хорошая комплектация предмаксимальная.
4 стеклоподъемника, подогревы передних сидений, электрообогрев ветрового стекла. Обогрев форсунок стеклоомывателя. Электро зеркала. Кожаный руль с регулировкой в 2х плоскостях. Климат контроль автоматический однозонный. ГУР, АБС. ЕСП, Фронтальные подушки безопасности. ПТС - оригинал. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.